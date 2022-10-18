Команди УПЛ впізнали арбітрів на восьмий тур чемпіонату України.
Роман Блавацький, ФК Прикарпаття
18 жовтня 2022, 11:20
Починаючи з вівторка по четвер (18-20 жовтня) відбудуться матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги.
Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі. Зокрема, матч київського Динамо та харківського Металіста обслужить бригада арбітрів на чолі з Романом Блавацьким.
Система ВАР буде присутня на матчі Ворскла — Рух, який обслуговуватиме Анастасія Романюк. За системою ВАР стежитиме Катерина Монзуль.
Всі призначення:
18 жовтня, вівторок
13:00 Львів — Верес — Ігор Пасхал (Херсон)
15:00 Чорноморець — Зоря — Микола Балакін (Київська область)
15:00 Олександрія — Кривбас — Володимир Новохатній (Київ)
19 жовтня, середа
13:00 Дніпро-1 — Інгулець — Олександр Шандор (Львів)
13:00 Ворскла — Рух — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)
Арбітр ВАР — Катерина Монзуль (Харків)
15:00 Металіст 1925 — Минай — Євген Арановський (Київ)
17:00 Шахтар — Колос — Андрій Коваленко (Полтава)
20 жовтня, четвер
17:00 Динамо — Металіст — Роман Блавацький (Львів)