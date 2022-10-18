Україна

Луганчани на виїзді знищили одеситів.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря на виїзді не залишила шансів одеському Чорноморцю — 0:4.

Три голи команда Патріка ван Леувена забила у першому таймі зусиллями Булеци, Кирюханцева та Русина. Під кінець другого тайму відзначився дебютним голом за Зорю Євген Шахов.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Чорноморець — Зоря 0:4

Голи: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 87

Чорноморець: Непогодов, Салюк (Штогрін, 46), Єрмаков, Манджрекар, Путря (Гладкий, 66), Наумець (Бадібанга,46), Кузик, Бобко (Філі, 66), Брагару, Політило, Юсов.

Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко (Бражко, 73), Шахов, Булеца (Луньов, 87), Кирюханцев (Михайленко, 87), Русин (Алефіренко, 78) Нагнойний (Антюх, 73).

Попередження: Шахов.