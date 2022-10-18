Україна

Головний тренер Вересу висловився після гри.

Верес в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Україну здолав на виїзді ПФК Львов.

Головний тренер Вересу Юрій Вірт прокоментував перемогу своєї команди.

"Класна перемога, підкріплена дуже хорошою грою. Повністю задоволений діями команди. Незважаючи, навіть, на пропущений гол. Ми розбирали стандарти у виконанні львівського клубу. Знали, що вони небезпечні у цьому компоненті гри. Але ми дуже добре відреагували на пропущений м'яч. І одразу забили у відповідь. Це було дуже важливо.

Потім ми повністю контролювали гру. Дуже добре працювали на полі, атакували, створювали моменти. Класний перший тайм у нашому виконанні. Після перерви було дуже багато боротьби. Обидві команди намагалися проявити характер. Гол зі штрафного дозволив схилити шальки терезів у наш бік. Ми відчули впевненість у своїх силах. Забили дуже класний третій м'яч. А далі — грали від результату і більше нічого не дозволили створити суперникам.

Сьогодні ми грали без двох ключових футболістів: Геннадія Пасіча і Віталія Дахновського. Але Влад Шарай і Михайло Сергійчук їх прекрасно замінили. Ми маємо невелику обойму виконавців. Але вони всі рівноцінні і взаємозамінні. Радий, що усі працюють і намагаються доводити, що повинні грати у старті", — наводить слова Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу ПФК Львов — Верес.