Україна

Головний тренер Зорі висловився після гри.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря на виїзді не залишила шансів одеському Чорноморцю — 0:4.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди.

"Одна з поставлених цілей на цю гру — не пропустити жодного м’яча у наші ворота. Перші 10-15 хвилин були нервовими для нас, а потім все пішло на нашу користь. Почали швидко створювати моменти, та змогли забити. До перерви потроїли рахунок, що не може не радувати. Потім Евген Шахов поставив крапку у цьому поєдинку, заключним, четвертим голом. Хоча й були моменти для того, щоб забивати більше.



У минулих матчах ми не використовували свої моменти, тому хотіли у цьому поєдинку це виправити. Чим більше забито м’ячів у ворота суперника — тим більше впевненості у моїх хлопців.



Ми дивилися їх зустрічі, наприклад з Шахтарем. Там вони показували хорошу гру, пресингували, добре володіли м’ячем, швидкість була на рівні. Ми використали свої моменти в першому таймі та, в якоїсь мірі, гарантували собі плюс-мінус спокійну гру у другому. А ми ж просто продовжували грати у свою гру", — наводить слова тренера офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між Чорноморцем та Зорею.