Україна

Головний тренер команди натякнув на звільнення.

У восьмому турі української Прем'єр-ліги Кривбас поступився Олександрії у виїзному матчі з рахунком 0:2.

Головний тренер гостей Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди.

"Це сьома моя післяматчева прес-конференція у цьому сезоні. Й, знаєте, я вже сюди ходити не хочу. Нема бажання приходити та коментувати матч. Про що говорити… Якщо команда не може забити, не може виграти. Важко. Не можу це зрозуміти. У мене вже таке відчуття, що тут два варіанти, чому так. Певно, тут перший варіант – поганий тренер.

Час щось змінювати у цьому житті. Всю команду не зміниш, може треба змінити тренера. От така пропозиція… Можливо, не заслуговую. Мені легше було їздити на фронт й там допомагати. А тут… Тут поки важко. Поки не можу зрозуміти, з чим це повʼязано. Щодо гри скажу, що ми нічим не поступались. Поступились тільки тим, що не забили.

В першому таймі у суперника було два моменти – один вони забили. А от ми начебто володіли ініціативою, атакували, але не забили. У другому таймі знову привезли собі гол. Вибий ти мʼяча в аут, а гравець вибиває на кут поля. Йде подача: де знаходяться два центральні захисники — незрозуміло. «Найвищий» гравець суперника Третьяков забиває мʼяча головою. Що тут розповідати…

Прикро, але треба рухатись далі, життя продовжується. Треба усе обговорити із президентом, керівництвом клубу. У моїй практиці це вперше така ситуація, що не можу достукатись до гравців та дати необхідний результат. Тим паче, вже 7 турів пройшло. У такому випадку тренер повинен брати усю провину на себе. Відповідальний за результат я, як головний тренер", — наводить слова Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між Олександрією та Кривбасом.