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У восьмому турі української Прем'єр-ліги Олександрія у домашньому матчі обіграла Кривбас (2:0).

Перемогу команді Юрія Гури принесли забиті м'ячі у виконанні Третьякова та Хомченовського, який зрізав м'яч у свої ворота на старті матчу.

Також зазначимо, що обидві команди закінчували матч удесятьох, оскільки на 74 хвилині був вилучений Дячук у Олександрії, а потім Волошин у Кривбасу за сім хвилин. Обидва отримали по два попередження.

Огляд матчу

Олександрія — Кривбас 2:0

Голи: Хомченовський, 7 (авт.), Третьяков, 60



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Дячук, Бабогло, Цуріков — Демченко (Ковалець, 46), Дришлюк, Рибалка (Мельник, 78) — Калітвінцев (Шулянський, 88), Кожушко (В. Волошин, 46), Третьяков.



Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Ловрич, Стецьков, Якімець — Хомченовський, Капіч — Задерака, Татарков, Н. Волошин — Хобленко (Устименко, 40).



Попередження: Бабогло, Дячук, Рибалка, Волошин, Ковалець — Задерака, Устименко



На 74-й хвилині був вилучений Максим Дячук (Олександрія) (друге попередження).

На 81-й хвилині був вилучений Назар Волошин (Кривбас) (друге попередження).