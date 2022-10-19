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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та петровський Інгулець.

Дніпровський Дніпро-1 та петровський Інгулець розпочнуть програму середи в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після перемоги наді львівським Рухом (3:2), вирішив використати з перших хвилин Валерія Юрчука в рамці воріт, тоді як Сергій Логінов з'явився в центрі захисту, а Амаш розташується на лівому фланзі оборони. Едуард Сарапій перемістився до опорної зони, тоді як Бланко відправився на лівий фланг атакувальної трійки півзахисту.

Сергій Лавриненко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), залучив до стартового складу Владислава Клименка до центру півзахисту з відповідним переведенням Євгена Запорожця до нападу.

Дніпро-1: Юрчук — Адамюк, Логінов, Сваток, Амаш — Сарапій, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Запасні: Рибак, Танчик, Горбунов, Бузанелло, Назаренко, Громов, Балулі, Когут, Гомес.



Інгулець: Кучер — Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Нагієв, Кухарук, Клименко, Смоляков — Запорожець.

Запасні: Паламарчук, Блізніченко, Марусич, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Резепов.



Гра Дніпро-1 — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.