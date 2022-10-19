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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та ковалівський Колос.

Донецький Шахтар та ковалівський Колос матчем на Арені Львів будуть завершувати програму середи в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над київським Динамо (3:1), вирішив використати з перших хвилин Сергія Кривцова в центрі захисту, тоді як Єгор Назарина долучиться до опорної зони разом із Тарасом Степаненком, а Данило Сікан опиниться на вістрі атаки.

Ярослав Вишняк, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), залучив до стартового складу Владислава Ємця на лівий фланг захисту, тоді як Олег Ільїн вийде на правий фланг півзахисту.

Шахтар: Трубін — Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Назарина, Степаненко — Зубков, Судаков, Мудрик — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тейлор, Козік, Тотовицький, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Петряк, Траоре.



Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський — Ільїн, Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Золотов, Гончаренко, Чорноморець, Богданов, Задоя, Ісаєнко, Лисенко, Попов, Кузик.



Гра Шахтар — Колос почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.