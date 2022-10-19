Україна
19 жовтня 2022, 19:00
Дубль Мудрика допоміг Шахтарю розбити Колос
Колектив Ігора Йовічевіча наздогнав колишню команду хорватського керманича в турнірній таблиці.
Шахтар — Колос, фото ФК Шахтар Донецьк
19 жовтня 2022, 19:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Колос 3:0
Голи: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47
Шахтар: Трубін — Конопля (Тейлор, 47), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Назарина, Степаненко (Джурасек, 62) — Зубков, Судаков (Криськів, 76), Мудрик (Мудрик, 62) — Сікан (Траоре, 61).
Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський (Богданов, 46) — Ільїн, Болбат (Ісаєнко, 76), Смирний (Задоя, 76), Мякушко (Кузик, 88) — Безбородько (Попов, 61).
Попередження: Безбородько.