Україна

Захисник Шахтаря прокоментував перемогу над Колосом.

Донецький Шахтар напередодні в рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги здобув перемогу над ковалівським Колосом на полі Арени Львів (3:0).

Дубль Мудрика — в огляді матчу Шахтар — Колос

Захисник "гірників" Сергій Кривцов після завершення гри прокоментував власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Ми в гарній формі, й останні поєдинки це засвідчують. Матч із Колосом був цілковито під нашим контролем: ми добре грали, контролювали м’яч, не припускалися дитячих помилок і вели гру за своїм сценарієм.

Із кожним матчем ми більше розуміємо, чого від нас просить тренерський штаб. Гра проти Колоса не була легкою, як може здатись за рахунком. Поєдинок був важким, так, після другого гола нам було легше, адже суперник пішов уперед, почав розкривати зони, і ми створювали моменти для атак. Повторюся: гра не була легкою.

Наразі в щільному графіку ми встигаємо відновитись перед кожною наступною грою. У нас гарний готель, де є спа і різноманітні сауни, також у нас відмінні реабілітологи й масажисти. Для такої команди, як Шахтар, грати за два дні на третій — не проблема, тим паче була ротація і ми маємо два повноцінні склади.

Дніпро-1 утратив очки? Не знав, як закінчився їхній матч. Думав не про їхній результат, а про гру Шахтаря в першу чергу.

Наразі всі думки пов’язані не з Лігою чемпіонів, бо найважливіший матч — наступний, тому зараз готуємось до Минаю", — заявив український виконавець.

Матч Минай — Шахтар відбудеться 22 жовтня, о 13:00.