Україна

Талановитий футболіст продовжує "розривати" УПЛ.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар переграв Колос у номінально домашньому матчі.

У першому таймі рахунок відкрив Михайло Мудрик. У другій половині зустрічі талановитий українець записав свій другий гол. Ще один м'яч на рахунку Тейлора.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Шахтар — Колос 3:0

Голи: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47



Шахтар: Трубін — Конопля (Тейлор, 47), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Назарина, Степаненко (Джурасек, 62) — Зубков, Судаков (Криськів, 76), Мудрик (Мудрик, 62) — Сікан (Траоре, 61).



Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський (Богданов, 46) — Ільїн, Болбат (Ісаєнко, 76), Смирний (Задоя, 76), Мякушко (Кузик, 88) — Безбородько (Попов, 61).



Попередження: Безбородько.