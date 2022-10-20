Україна

УПЛ затвердила розклад десятого туру чемпіонату України.

Десятий тур української Прем'єр-ліги пройде з 28 до 31 жовтня. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Лідер чемпіонату України Дніпро-1 зіграє проти одеського Чорноморця у неділю. Цього ж дня відбудеться матч між київським Динамо та Кривбасом. За день до цього донецький "Шахтар" зіграє проти Олександрії.

10 тур

28 жовтня (п’ятниця)

Металіст 1925 – Зоря 17:00

29 жовтня (субота)

Ворскла – Минай 13:00

Шахтар – Олександрія 17:00

30 жовтня (неділя)

Дніпро-1 – Чорноморець 13:00

Інгулець – Рух 13:00

Львів – Металіст 15:00

Динамо – Кривбас 17:00

31 жовтня (понеділок)

Колос – Верес 13:00

Раніше Football.ua підбив підсумки восьмого туру УПЛ.