УПЛ затвердила розклад десятого туру чемпіонату України.
ФК Динамо Київ
20 жовтня 2022, 17:38
Десятий тур української Прем'єр-ліги пройде з 28 до 31 жовтня. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Лідер чемпіонату України Дніпро-1 зіграє проти одеського Чорноморця у неділю. Цього ж дня відбудеться матч між київським Динамо та Кривбасом. За день до цього донецький "Шахтар" зіграє проти Олександрії.
10 тур
28 жовтня (п’ятниця)
Металіст 1925 – Зоря 17:00
29 жовтня (субота)
Ворскла – Минай 13:00
Шахтар – Олександрія 17:00
30 жовтня (неділя)
Дніпро-1 – Чорноморець 13:00
Інгулець – Рух 13:00
Львів – Металіст 15:00
Динамо – Кривбас 17:00
31 жовтня (понеділок)
Колос – Верес 13:00
Раніше Football.ua підбив підсумки восьмого туру УПЛ.