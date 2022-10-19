Україна

Минулого туру "гірники" здолали київське Динамо.

Головного тренера донецького Шахтаря Ігоря Йовічевіча визнано найкращим наставником за підсумками сьомого туру УПЛ. Про це повідомляє Всеукраїнське об'єднання тренерів із футболу.

Минулого туру підопічні Ігора Йовічевича обіграли київське Динамо (3:1). Завдяки цьому "гірники" мають семи очкову перевагу над "біло-синіми".

За минулий тур Йовічевіч отримав оцінку у 4,8 балів із 5 можливих.

Зазначимо, що сьогодні Шахтар провів матч восьмого туру проти Колоса, у якому виграв із рахунком 3:0.