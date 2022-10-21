Україна

Органи футбольного правопорядку взялись за розгляд скандального інциденту.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розгляне інцидент, що стався після матчу 7-го туру УПЛ ФК Рух — СК Дніпро-1. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

КДК Української асоціації футболу відкрив провадження у справі щодо неналежної організації матчу та бійки між офіційними особами клубів після матчу 7-го туру між львівською і дніпровською командами.

Справу буде розглянуто на засіданні, яке відбудеться 27 жовтня 2022 року.

КДК УАФ визнав обов‘язковою присутність на засіданні представників клубів — Дедишина, Краснікова Є, делегата матчу Радушинського та четвертого арбітра Козиряцького.

Детальніше про головний скандал 7-го туру УПЛ читайте в нашому матеріалі.