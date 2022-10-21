Іспанія

Поляк досягнув рівня Роналду і Мессі.

20 жовтня Барселона розгромила Вільярреал у чемпіонаті Іспанії (3:0), а форвард "блаугранас" Роберт Левандовські оформив дубль.

Таким чином, 34-річний форвард збірної Польщі довів рахунок своїм голам у кар'єрі до 600. Роберт став третім футболістом, який у XXI столітті досяг такої позначки. Раніше це вдавалось Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі.

В цьому сезоні у поляка 16 голів у 14 матчах всіх турнірів. Раніше ми писали, що Левандовські змагатиметься з Бензема за звання найкращого футболіста року за версією Globe Soccer Awards.