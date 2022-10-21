Україна

Офіційний випад Руху в сторону Євгена Краснікова.

На офіційному сайті Руху оприлюднена заява щодо спортивного директора Дніпра-1 Євгена Краснікова.

"Одним зі сірих кардиналів українського футболу є одіозний 47-річний Євгеній Красніков, футбольний функціонер, який фактично управляє двома клубами – Дніпром-1 і Металістом. Хоча юридично картину можуть представити іншу, але це якраз той випадок, коли де-факто та де-юре суттєво відрізняються.

Свого часу внаслідок скандалу про договірний характер матчу Металіст – Карпати його дискваліфікували на 5 років. Тоді саме "дядько Женя" домовився з футболістами, пізніше його відлучили від професії – спочатку довічно, але потім зменшили термін до 5-ти років.

Це з доведеного. Офіційно не доведеними є його так звана робота зі суддями, що допомогло виграти не один важливий поєдинок. "Мета виправдовує засоби" – за таким принципом філософа Макіавеллі крокував футбольними дорогами Красніков. До того ж, зухвалий Євгеній анітрохи не почувався винуватим. Подивіться в ютубах відеосюжети тих часів: він або вдає, що насправді нічого не сталося, або взагалі виправдовує себе, мовляв, так має бути. Ось такий він безпринципний український футбол", — написано в заяві.

Нагадаємо, після матчу 7-го туру УПЛ Рух — Дніпро-1 (2:3) сталася бійка між Дедишиним і Красніковим. Детальніше про головний скандал 7-го туру УПЛ читайте в нашому матеріалі.