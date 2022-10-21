Іспанія

Заслужена нагорода для талановитого іспанця.

Golden Boy — це щорічна нагорода, яка вручається найкращому гравцю віком до 21 року в Європі. Серед минулих переможців Ліонель Мессі, Вейн Руні, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд.

В цьому році приз отримав півзахисник Барселони Гаві. Окрім Гаві, на приз претендували ще 19 футболістів. Серед них були Мусіала із Баварії, Беллінгем із Боруссії, представник Реала Камавінга та інші.

Нагадаємо, що раніше серед претендентів був захисник Динамо Ілля Забарний. Минулого сезону серед найкращих також були Михайло Мудрик та Анатолій Трубін.

Відзначимо, що тогоріч володарем Golden Boy став футболіст Барселони Педрі.

Раніше Гаві отримав нагороду Копа Трофі.