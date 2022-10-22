Україна

Харків’яни опублікували відповідну заяву.

Напередодні старту дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух виступив із заявою-звинуваченням на адресу спортивного директора дніпровського Дніпра-1 Євгенія Краснікова , що стала відлунням скандальної бійки на завершення матчу цих двох команд, яка мала місце після завершення матчу "жовто-чорних" проти команди Олександра Кучера (2:3).

Із метою захисту власної репутації "жовто-сині" не забарились із наданням відповіді перед футбольною спільнотою щодо діяльності одного з керівників проєкту.

"У засобах масової інформації поширюються висловлювання генерального директора футбольного клубу «Рух» Ігоря Дедишина щодо футбольного клубу Металіст.

1. Євгеній Красніков, який працював у футбольному клубі Металіст, був звільнений за власним бажанням 21.07.2022.

2. Євгеній Красніков не є акціонером ФК Металіст.

3. Євгеній Красніков не фінансує ФК Металіст.

4. Клуб має свої джерела фінансування, які не порушують чинне законодавство України та регламентні норми ФІФА. І готовий надати відповідні документи на вимогу компетентних органів.

Вважаємо висловлювання Дедишина не допустимими. Це загальний наклеп, який ганьбить честь футбольного клубу Металіст. Залишаємо за собою право звернутися до органів футбольного правосуддя та добиватимемося максимально суворого покарання для цього функціонера", — ідеться в тексті заяви, автором якого позначено директора харків’ян Валерія Григу.

Нагадаємо, що цими вихідними львівський Рух гратиме домашній матч проти Металіста 1925, а дніпровський Дніпро-1 поміряється силами саме з харківським Металістом.