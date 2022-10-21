Україна

Різка заява львівського клубу щодо відомого українського функціонера.

На офіційному сайті Руху оприлюднена заява щодо спортивного директора Дніпра-1 Євгена Краснікова.

"За час своєї діяльності у футболі Євген Красніков "повідривав купу голів" і "повбивав багато команд і тренерів". Досвід і методи 90-их "успішно" допомагали в цьому. Серед колег і фахівців Євгена Краснікова вважали та вважають фігурою дуже одіозною та людиною сумнівної репутації. Однак через те, що він уміє "вирішувати справи" на власну користь, його і побоювалися", — написано в заяві.

Нагадаємо, після матчу 7-го туру УПЛ Рух — Дніпро-1 (2:3) сталася бійка між Дедишиним і Красніковим. Детальніше про головний скандал 7-го туру УПЛ читайте в нашому матеріалі.