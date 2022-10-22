Україна

Неочікувана заява футбольного агента.

Відомий український футбольний агент Олександр Панков, чиїми клієнтами є такі футболісти як Артем Мілевський (завершив кар'єру), Дмитро Чигринський, Євген Селін, Деніс Олійник та інші заявив, що саме йому належить ідея створення команди Збройних Сил України.

Нагадаємо, 2 жовтня про цю ідею вперше заявив президент УАФ Андрій Павелко. Втім, Панкова не подобається, що очільник асоціації футбол її начебто привласнив.

"Я хочу звернутися до Андрія Васильовича Павелка і зробити з ним крутий челендж. Він же позиціонує себе зараз із молодим поколінням — у нього син їздить на жеребкування, потім він зайнявся соціальними мережами, постійно фотографується для фейсбуку. У нього, як на мене, є фотографії з усіма.

Я хочу йому, користуючись цим інтерв'ю, оголосити крутий челендж. Він оголосив тиждень тому про футбольний клуб ЗСУ. Як президент федерації він сказав "з нового року", але скоріш за все мова йде про новий сезон".

Далі Панков дав Павелку термін, за який той має презентував свою концепцію.

"Я би хотів дати Павелку 3 місяці, час до 1 січня, аби він надав концепцію супермегапроекту. Для мене це саме супермегапроект, і коли ти заїкаєшся десь на стадіоні у Запоріжжі, що у федерації є ідея створення футбольного клубу ЗСУ... тобто хайпанути на цьому зараз не вийде. Ти сказав, а тепер ти повинен показати, як ти це бачиш. Я думаю про клуб ЗСУ вже 3 місяці. І у мене вже є ідеї, думки, стратегія, філософія, концепція.

У Павелка ця ідея з'явилася скоріш за все за рахунок людей, з якими я консультувався з приводу ідеї створення такого клубу. І, видно, хтось недобросовісний десь трошки йому цю інформацію доніс. І Андрій Васильович вирішив хайпанути. Добре, ти взяв цю ідею, супер. Але чи добре ти подумав перед тим, як її взяти?

Тому я офіційно говорю: Андрію Васильовичу Павелко, якщо до 1 січня ви не надасте концепцію, філософію, цілі та задачі клубу ЗСУ. Якщо ви не розповісте про залучення спонсорів, інверсторів, не розповісте, як буде працювати механізм клубу, то на початку січня я надам на весь огляд свою концепцію. Навіть якщо це зробить і він також.

І я особисто зроблю презентацію своєю концепції, ми зробимо це медійно десь у Києві. І тоді ми порівняємо, у кого команда краще, а думки креативніше: в Андрія Васильовича, який десь підрізав ідею і вирішив про неї заявити, чи у звичайного футбольного менеджера, який дійсно хоче щиро допомогти у розвитку українського футболу. От і все".

Рішення буде за простими українцями та військовими — такий підсумок спічу Олександра.

"Ми спокійно у січні надамо варіанти, і нехай люди, вболівальники, військові, вся наша українська спільнота це оцінити і скаже, яка ідея виглядає краще. На жаль, я не можу розповісти всі деталі моєї концепції. Якби зараз не було заяви Андрія Васильовича — може, я вже у листопаді цю ідею і презентував би.

А так у мене просто спортивний інтерес: подивитися, якщо ти вже цю ідею запозичив у когось, просто хайпанув, тоді ми поцікавимося у нього на початку січня, що він зробив для того, аби з літа 2023 року команда розпочала своє існування" — підсумував Панков.