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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та дніпровський Дніпро-1.

Харківський Металіст та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою на полі ужгородського стадіону Авангард у рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Ратій, після перемоги над полтавською Ворсклою (3:2), вирішив використати з перших хвилин Володимира Шопіна та Віталія Федоріва в лінії захисту, тоді як Данило Книш та Євген Підлепенець розташуються на флангах півзахисту, а Сергій Панасенко виступить у центральній зоні.

Олександр Кучер, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (2:2), залучив до стартового складу іменинника Макса Валефа до рамки воріт, тоді як до центру захисту повернувся Едуард Сарапій, Сергій Горбунов та Руслан Бабенко складуть пару в опорній зоні, а Володимир Танчик та Олексій Гуцуляк розташуються на флангах атаки.

Металіст: Костик — Шопін, Мизюк, Федорів, Каплієнко — Чайковський — Книш, Танковський, Панасенко, Підлепенець — Прядун.

Запасні: Зновенко, Рязанцев, Демченко, Порох, Чідомере, Багачанський, Шамич, Клименчук, Ярош.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Горбунов, Бабенко — Танчик, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Бузанелло, Логінов, Назаренко, Когут, Гомес, Кононов, Чабан.



Гра Металіст — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.