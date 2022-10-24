Україна

Композиція виконана в стриманій гамі.

Футбольний клуб Кривбас розпочав своє існування ще в далекому 1959 році, не маючи спочатку навіть самоназви, окрім як "команда міста Кривий Ріг", яка протрималась аж один рік, після чого була змінена на Авангард.

Із розвитком футболу в регіоні, "біло-червоно-чорні" поступово змінювали власне становище відносно інших команд у загальному рейтинг впливовості футбольних клубів України, і зрештою отримали остаточну назву Кривбас у 1966 році.

У чемпіонатах уже незалежної України криворізький колектив розпочав грати з сезону-1992/93, однак наприкінці травня 2013 оголосив про початок процедури банкрутства.

За сім років потому на базі місцевого клубу Гірник команду було відновлено, і наразі вона бере участь у поточному розіграші української Прем’єр-ліги, який є фактично дебютним для Кривбасу в новій формації.

Однак у клубі вирішили переплести власну історію з колишнім закритим через фінансові негаразди проєктом, тому випустили оновлений ретро-комплект форми, який має нагадати фанатам легендарні футболки зразка 1992, коли команда піднімалась до Вищої ліги України.

Футбольне екіпірування виконане в чорних кольорах із білими вкрапленнями у вигляді окремих елементів композиції.

Як повідомляє прес-служба Кривбасу, колекція є лімітованою й наразі доступна виключно за попереднім замовленням.

Відзначимо, що наразі футболісти Юрія Вернидуба йдуть передостанніми в турнірній таблиці, за сім матчів не здобувши жодної перемоги.