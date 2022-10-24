Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та петровський Інгулець.

Криворізький Кривбас та петровський Інгулець на полі НСК Олімпійський розпочнуть програму понеділка в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, на тлі поразки від Олександрії (0:2), вирішив використати з перших хвилин Дібанго на лівому фланзі захисту, тоді як Банада долучиться до триуктника в центрі поля, а Задерака та Татарков зіграють обабіч Дебелка в нападі.

Сергій Лавриненко, після нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (2:2), залучив до стартового складу Запорожця на правий фланг півзахисту, тоді як Марусич очолить атаку.

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Банада, Капіч, Хомченовський — Задерака, Дебелко, Татарков.

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Опанасенко, Кораблін, Микитишин, Устименко.



Інгулець: Кучер — Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Запорожець, Клименко, Кухарук, Смоляков — Марусич.

Запасні: Паламарчук, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Нагієв, Поспєлов, Резепов, Блізніченко.



Гра Кривбас — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.