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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та одеський Чорноморець.

Ковалівський Колос та одеський Чорноморець матчем у Ковалівці завершуватимуть базову програму дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після поразки від донецького Шахтаря (0:3), вирішив залучити до стартового складу Золотова на правому фланзі захисту, тоді як Мілько зіграє в опорній зоні, а Кирило Попов очолить атаку.

Роман Григорчук, на тлі розгрому від луганської Зорі (0:4), використає з перших хвилин Путрю та Селіна на флангах захисту, тоді як Кравченко долучиться до Політила в опорній зоні.

Колос: Волинець — Золотов, Новак, Чоботенко, Ємець — Мілько — Ільїн, Болбат, Смирний, Мякушко — Попов.

Запасні: Фесюн, Зозуля, Чорноморець, Кузик, Оріховський, Гончаренко, Задоя, Богданов, Велетень, Лисенко, Ісаєнко, Безбородько.



Чорноморець: Непогодов — Путря, Єрмаков, Джеймс, Селін — Політило, Кравченко — Кузик, Наумець, Брагару — Юсов.

Запасні: Варакута, Білий, Бадібанга, Бобко, Петько, Гладкий, Салюк, Кубемба, Штогрін, Філі, Литвиненко, Войтіховський.



Гра Колос — Чорноморець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.