Україна

Головний тренер Шахтаря висловився щодо участі збірної посібника агресії на чемпіонаті світу.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч приєднався до заклику генерального директора клубу Сергія Палкіна усунути Іран з чемпіонату світу та віддати місце Україні.

"Збірну Ірану необхідно усунути від чемпіонату світу й замінити на Україну? Так, я знаю, що про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. І я згоден з ним. Це важка ситуація для нас, тому що Іран допомагає росії вести цю жорстоку війну та вбивати українців.

І чому люди в Ірані мають радіти й насолоджуватися футболом, коли в Україні щодня гинуть діти? Ірану не місце на цьому турнірі. Це крок, який має бути зроблено. І я згоден з нашим генеральним директором. ФІФА має подумати про це та ухвалити рішення", — наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що раніше іранські гравці закликали ФІФА виключити збірну з чемпіонату світу-2022.