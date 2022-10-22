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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 21 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 21 жовтня:

Гравці збірної Ірану закликали ФІФА зняти власну національну команду з чемпіонату світу-2022.

Стівен Джеррард залишився без посади головного тренера бірмінгемської Астон Вілли через невдалі виступи команди.

Дніпровський Дніпро-1 планує дати згоду на продаж нападника Артема Довбика взимку.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.