Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 21 жовтня.
Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 21 жовтня:
Гравці збірної Ірану закликали ФІФА зняти власну національну команду з чемпіонату світу-2022.
Стівен Джеррард залишився без посади головного тренера бірмінгемської Астон Вілли через невдалі виступи команди.
Дніпровський Дніпро-1 планує дати згоду на продаж нападника Артема Довбика взимку.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.