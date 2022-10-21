ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Організація може прийняти важке рішення напередодні турніру.

Частина іранських футболістів закликала ФІФА відсторонити їх збірну від участі в чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Гравці невдоволені порушенням прав жінок в Ірані. Лист гравців опублікувала журналістка Масіх Алінеджад.

“ФІФА заборонила росії взяти участь у міжнародних змаганнях через вторгнення в Україну та порушення прав людини. Ми поважаємо цю позицію ФІФА, і сподіваємось, що вона не потерпить безглуздих вбивств та тортур тисяч невинних цивільних осіб. Ми, іранські спортсмени, просимо вас застосувати те ж саме рішення до Ісламської Республіки Іран”, – йдеться в повідомленні Алінеджад.

Зазначимо, що збірна Ірану потрапила у квартет зі збірними Англії, Вельса та Сполучених штатів Америки.

Нагадаємо, що раніше колишній головний тренер Манчестер Юнайтед зацікавив збірну Ірану.