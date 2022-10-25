Перша нічия Динамо, перша перемога Кривбасу та перша відставка: підсумки 9-го туру УПЛ

Україна

Своє, рідне.

Ось уже майже третина чемпіонату пройшла. Хоча у когось майже третина, а у когось і чверті матчів ще не зіграно. І велика кількість перенесених матчів вже починає дратувати. Через тривоги і погрози терактів перенесли лічену кількість матчів: в основному команди просто переносять матчі на більш зручний їм самим час. Зокрема, другий тур поспіль не грав один із двох класичних грандів. Дуже шкода: зрозуміло, що без них й підсумки не повноцінні.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Дніпро-1 8 7 1 0 20 4 16 22 2 Шахтар 7 6 1 0 16 3 13 19 3 Олександрія 7 5 1 1 11 6 5 16 4 Зоря 8 5 1 2 17 13 4 16 5 Верес 9 4 2 3 11 10 1 14 6 Металіст 8 4 1 3 12 14 -2 13 7 Колос 8 3 3 2 6 7 -1 12 8 Динамо Київ 7 3 1 3 9 10 -1 10 9 Металіст 1925 8 2 4 2 8 9 -1 10 10 Минай 8 2 3 3 6 7 -1 9 11 Ворскла 9 2 2 5 10 14 -4 8 12 Рух 9 2 2 5 10 15 -5 8 13 Кривбас 8 1 3 4 4 8 -4 6 14 Львів 8 1 2 5 6 14 -8 5 15 Інгулець 8 0 4 4 7 11 -4 4 16 Чорноморець 8 0 3 5 5 13 -8 3

Провал туру

Насамперед, мова про конкретну помилку Олександра Караваєва по порожніх воротах. Здавалося б, лише один епізод, а скільки він вмістив. По-перше, Караваєв зіпсував шикарний розрізний пас Гармаша – раніше він балував такими набагато частіше, але останнім часом подібне від нього можна побачити рідше. По-друге, Гармаш міг записати в свій актив гольову передачу чи не першим торканням м’яча: Луческу випустив його в потрібний момент, коли оборона Ворскли досить видихнулася, щоб Денис розкрився у всій красі. Караваєв міг підкреслити успіх і партнера, і тренера, але в підсумку вони, як і все Динамо, здобули лише чепуру критики.

В атаці Динамо, в принципі, все одно видало один із найкращих матчів у сезоні. Відмінно зіграв Лонвейк, який роздавав не дуже видовищні, але швидкі та загострювальні передачі; Буяльський, крім гола з гри (він вже практично найкращий бомбардир ліги!), міг забивати зі штрафного; у цій компанії відкрився і Бєсєдін, який відзначився одним асистом, а міг і двома; класно вийшов на заміну Гармаш... Якщо говорити про хороше, то Різник повернувся на топ-рівень: воротар Ворскли виступив великим красенем і в названих вище епізодах, і в моменті з одноклубником Скляром.

Але в обороні передбачувано відсутність Іллі Забарного. У вирішальний момент за Марлісоном не стежив Циганков – і це той випадок, коли проблема не у Вікторі, а в тому, що він у принципі щось робив в обороні. Без Забарного в задній лінії передбачувано настав хаос – і поки Циганков відпрацьовував ззаду, Попов дивився футбол. Будь-який перехід середини поля Ворсклою призводив до небезпечних моментів, і пропустити Динамо теж могло більше одного разу. Справжній провал – це робота центральних захисників ДК.

Акція туру

Кривбас продовжив радувати у маркетинговому плані й на матч з Інгульцем вийшов у ретро-формі. Саме такі футболки та шорти були у команди, яка у 1992-му році дебютувала у вищій лізі. Пам'ять про цей успіх цінніша саме тому, що Кривбас 30 років тому виграв свою групу першої ліги чемпіонату України – тобто пробився до еліти за спортивним принципом, а не просто отримав місце у вищій лізі “у спадок” від футбольної системи СРСР, що розвалилася.

Зіграла команда так, що можна в цій формі грати завжди. Жодні проблеми на старті сезону не поділися: навіть Інгулець на виїзді може створити цьому Кривбасу дуже великі проблеми. Але гості впустили два вірні моменти – і, мабуть, так розчарувалися, що дуже скоро Артем Смоляков у спробах проштовхнути м'яч у ворота пішов прямою ногою у воротаря та отримав заслужене вилучення. Цим і скористалися криворіжани, які у більшостi провели два м'ячі та вирвали перемогу.

Чи означає це, що Кривбас вийшов із кризи? Звичайно, ні. Чи це означає, що він вийшов із зони прямого вильоту? Безперечно, так. Вернидуб має дуже багато роботи, але принаймні перший привід у сезоні для радості Кривому Розі місцева футбольна команда дала. Без жартів після, такого ретро-форма може стати надовго основною.

Тенденція туру

Анонс всього сезону ми називали “Останній герой”, і одна загальна складова у нього з цим легендарним проектом і справді є. Щотижня вибувають зірки – причому чим далі, тим більше.

Великі перемоги та легке життя для Дніпра-1, зважаючи на все, вже закінчилися. Колектив Кучера після важких матчів з Інгульцем та Рухом видав надважкий із Металістом. На легендарні дербі доби кінця нульових – початку десятих це не було схоже навіть близько: команди весь перший тайм не грали, а бадалися. Переміг той, у кого виявилася довша лава запасних: не тільки Когут забив після виходу на заміну, а й Назаренко відзначався чудовими передачами.

Проблема Кучера в тому, що лава стає все коротшою. Окрім уже звичних (Пуріти та Лучкевича) та нещодавніх (Бланко та Громова) втрат, “приєдналися” Гуцуляк, Балулі та Горбунов. Календар жорстокий до спортсменів: матчі тривають по три на тиждень, на тлі чого травм просто не може не бути. На тлі цього стає страшно за Дніпро-1 у перспективі матчу із Аполлоном.

Відставка туру

Прямо під час туру полетіла перша тренерська голова. Звільнили не Григорчука та не Вернидуба із зони вильоту; не Скрипника, який явно провалив старт сезону; не Луческу, який, за всіх заслуг, все ж таки програв 6 єврокубкових матчів поспіль; навіть не Лавріненка чи Дулуба, чиї команди просто низько.

Першою жертвою став поки що єдиний тренер, який зміг відібрати очки у Шахтаря. Валерій Кривенцов, який витяг Металіст 1925 року в УПЛ, минулого сезону впевнено захистив там місце, а в новому встиг програти лише двічі, покинув команду за день (!) до матчу з Рухом. І, якщо керівництво клубу не хоче сказати нове слово у розвитку футбольного менеджменту, то воно й саме не планувало оргвисновків до останнього часу.

Справа в тому, що у грі з Рухом харків'янами керував... тренерський тандем з Едмара та Олега Голодюка. І ось що говорить про свою роботу Олег: “Взагалі така ситуація, ще до кінця не можемо усвідомити, лише два дні працюємо з командою, для нас це нове і для команди”; “Нам довірили, не знаю на який час, керувати командою і ми робимо все від себе можливе, щоб хлопці отримували насолоду від тренувань, хоча ще пройшло мало часу”.

Навряд чи керівництво так і планувало: за день до гри вручити команду двом вчорашнім гравцям одночасно? Отже, все наважилося спонтанно. Прес-служба клубу, природно, відбулася загальними фразами, Кривенцов теж мовчить – і всім залишається тільки здогадуватися, де і в який момент люди, які працювали у зв'язці більше двох років, так різко розійшлися.

Саме такі речі відвертають від українського футболу сильніше, ніж порожні трибуни чи нудний футбол. У будь-якій лізі бувають відрізки “сухості” з купою 0:0, а велика кількість своїх і молодих гравців взагалі-то може стати гарною рекламою – але така суперзакритість множить будь-який інтерес на нуль. У чому сенс "працювати з уболівальниками", якщо ти ніяк не коментуєш, можливо, головну подію всього сезону?

Гол-фантом туру

Металіст 1925 був дуже близький до того, щоб програти у першому матчі після зміни тренера, але на останній хвилині вирвав нічию. І так вийшло, що після зкидки Ляха у боротьбі з Габелком Паньків вибив м'яч... Ну, десь поряд із лінією воріт.

Гол туру

Скільки ж краси свого часу подарував українським полям Юрій Калітвінцев! Час іде, і зараз футбольною естетикою тішить його син. Олександрія ще в суботу впевнено обіграла ФК Львів, і Владислав Юрійович закрутив м'яч у дальній кут траєкторією, яка ніби суперечить законам фізики.

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