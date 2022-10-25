football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    25 жовтня 2022, 10:55

    Перша нічия Динамо, перша перемога Кривбасу та перша відставка: підсумки 9-го туру УПЛ

    Своє, рідне.

    НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ЛУЧЕСКУ / ФК ДИНАМО
    НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ЛУЧЕСКУ / ФК ДИНАМО 25 жовтня 2022, 10:55

    Ось уже майже третина чемпіонату пройшла. Хоча у когось майже третина, а у когось і чверті матчів ще не зіграно. І велика кількість перенесених матчів вже починає дратувати. Через тривоги і погрози терактів перенесли лічену кількість матчів: в основному команди просто переносять матчі на більш зручний їм самим час. Зокрема, другий тур поспіль не грав один із двох класичних грандів. Дуже шкода: зрозуміло, що без них й підсумки не повноцінні.

    #   25 ОКТЯБРЯ 2022 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
    1 Дніпро-1 8 7 1 0 20 4 16 22  
    2 Шахтар 7 6 1 0 16 3 13 19  
    3 Олександрія 7 5 1 1 11 6 5 16  
    4 Зоря 8 5 1 2 17 13 4 16  
    5 Верес 9 4 2 3 11 10 1 14  
    6 Металіст 8 4 1 3 12 14 -2 13  
    7 Колос 8 3 3 2 6 7 -1 12  
    8 Динамо Київ 7 3 1 3 9 10 -1 10  
    9 Металіст 1925 8 2 4 2 8 9 -1 10  
    10 Минай 8 2 3 3 6 7 -1 9  
    11 Ворскла 9 2 2 5 10 14 -4 8  
    12 Рух 9 2 2 5 10 15 -5 8  
    13 Кривбас 8 1 3 4 4 8 -4 6  
    14 Львів 8 1 2 5 6 14 -8 5  
    15 Інгулець 8 0 4 4 7 11 -4 4  
    16 Чорноморець 8 0 3 5 5 13 -8 3  

     

    Провал туру

    Насамперед, мова про конкретну помилку Олександра Караваєва по порожніх воротах. Здавалося б, лише один епізод, а скільки він вмістив. По-перше, Караваєв зіпсував шикарний розрізний пас Гармаша – раніше він балував такими набагато частіше, але останнім часом подібне від нього можна побачити рідше. По-друге, Гармаш міг записати в свій актив гольову передачу чи не першим торканням м’яча: Луческу випустив його в потрібний момент, коли оборона Ворскли досить видихнулася, щоб Денис розкрився у всій красі. Караваєв міг підкреслити успіх і партнера, і тренера, але в підсумку вони, як і все Динамо, здобули лише чепуру критики.

    В атаці Динамо, в принципі, все одно видало один із найкращих матчів у сезоні. Відмінно зіграв Лонвейк, який роздавав не дуже видовищні, але швидкі та загострювальні передачі; Буяльський, крім гола з гри (він вже практично найкращий бомбардир ліги!), міг забивати зі штрафного; у цій компанії відкрився і Бєсєдін, який відзначився одним асистом, а міг і двома; класно вийшов на заміну Гармаш... Якщо говорити про хороше, то Різник повернувся на топ-рівень: воротар Ворскли виступив великим красенем і в названих вище епізодах, і в моменті з одноклубником Скляром.

    Але в обороні передбачувано відсутність Іллі Забарного. У вирішальний момент за Марлісоном не стежив Циганков – і це той випадок, коли проблема не у Вікторі, а в тому, що він у принципі щось робив в обороні. Без Забарного в задній лінії передбачувано настав хаос – і поки Циганков відпрацьовував ззаду, Попов дивився футбол. Будь-який перехід середини поля Ворсклою призводив до небезпечних моментів, і пропустити Динамо теж могло більше одного разу. Справжній провал – це робота центральних захисників ДК.

    Акція туру

    Кривбас продовжив радувати у маркетинговому плані й на матч з Інгульцем вийшов у ретро-формі. Саме такі футболки та шорти були у команди, яка у 1992-му році дебютувала у вищій лізі. Пам'ять про цей успіх цінніша саме тому, що Кривбас 30 років тому виграв свою групу першої ліги чемпіонату України – тобто пробився до еліти за спортивним принципом, а не просто отримав місце у вищій лізі “у спадок” від футбольної системи СРСР, що розвалилася.

    Зіграла команда так, що можна в цій формі грати завжди. Жодні проблеми на старті сезону не поділися: навіть Інгулець на виїзді може створити цьому Кривбасу дуже великі проблеми. Але гості впустили два вірні моменти – і, мабуть, так розчарувалися, що дуже скоро Артем Смоляков у спробах проштовхнути м'яч у ворота пішов прямою ногою у воротаря та отримав заслужене вилучення. Цим і скористалися криворіжани, які у більшостi провели два м'ячі та вирвали перемогу.

    Чи означає це, що Кривбас вийшов із кризи? Звичайно, ні. Чи це означає, що він вийшов із зони прямого вильоту? Безперечно, так. Вернидуб має дуже багато роботи, але принаймні перший привід у сезоні для радості Кривому Розі місцева футбольна команда дала. Без жартів після, такого ретро-форма може стати надовго основною.

    Тенденція туру

    Анонс всього сезону ми називали “Останній герой”, і одна загальна складова у нього з цим легендарним проектом і справді є. Щотижня вибувають зірки – причому чим далі, тим більше.

    Великі перемоги та легке життя для Дніпра-1, зважаючи на все, вже закінчилися. Колектив Кучера після важких матчів з Інгульцем та Рухом видав надважкий із Металістом. На легендарні дербі доби кінця нульових – початку десятих це не було схоже навіть близько: команди весь перший тайм не грали, а бадалися. Переміг той, у кого виявилася довша лава запасних: не тільки Когут забив після виходу на заміну, а й Назаренко відзначався чудовими передачами.

    Проблема Кучера в тому, що лава стає все коротшою. Окрім уже звичних (Пуріти та Лучкевича) та нещодавніх (Бланко та Громова) втрат, “приєдналися” Гуцуляк, Балулі та Горбунов. Календар жорстокий до спортсменів: матчі тривають по три на тиждень, на тлі чого травм просто не може не бути. На тлі цього стає страшно за Дніпро-1 у перспективі матчу із Аполлоном.

    Відставка туру

    Прямо під час туру полетіла перша тренерська голова. Звільнили не Григорчука та не Вернидуба із зони вильоту; не Скрипника, який явно провалив старт сезону; не Луческу, який, за всіх заслуг, все ж таки програв 6 єврокубкових матчів поспіль; навіть не Лавріненка чи Дулуба, чиї команди просто низько.

    Першою жертвою став поки що єдиний тренер, який зміг відібрати очки у Шахтаря. Валерій Кривенцов, який витяг Металіст 1925 року в УПЛ, минулого сезону впевнено захистив там місце, а в новому встиг програти лише двічі, покинув команду за день (!) до матчу з Рухом. І, якщо керівництво клубу не хоче сказати нове слово у розвитку футбольного менеджменту, то воно й саме не планувало оргвисновків до останнього часу.

    Справа в тому, що у грі з Рухом харків'янами керував... тренерський тандем з Едмара та Олега Голодюка. І ось що говорить про свою роботу Олег: “Взагалі така ситуація, ще до кінця не можемо усвідомити, лише два дні працюємо з командою, для нас це нове і для команди”; “Нам довірили, не знаю на який час, керувати командою і ми робимо все від себе можливе, щоб хлопці отримували насолоду від тренувань, хоча ще пройшло мало часу”.

    Навряд чи керівництво так і планувало: за день до гри вручити команду двом вчорашнім гравцям одночасно? Отже, все наважилося спонтанно. Прес-служба клубу, природно, відбулася загальними фразами, Кривенцов теж мовчить – і всім залишається тільки здогадуватися, де і в який момент люди, які працювали у зв'язці більше двох років, так різко розійшлися.

    Саме такі речі відвертають від українського футболу сильніше, ніж порожні трибуни чи нудний футбол. У будь-якій лізі бувають відрізки “сухості” з купою 0:0, а велика кількість своїх і молодих гравців взагалі-то може стати гарною рекламою – але така суперзакритість множить будь-який інтерес на нуль. У чому сенс "працювати з уболівальниками", якщо ти ніяк не коментуєш, можливо, головну подію всього сезону?

    Гол-фантом туру

    Металіст 1925 був дуже близький до того, щоб програти у першому матчі після зміни тренера, але на останній хвилині вирвав нічию. І так вийшло, що після зкидки Ляха у боротьбі з Габелком Паньків вибив м'яч... Ну, десь поряд із лінією воріт.

     

    Гол туру

    Скільки ж краси свого часу подарував українським полям Юрій Калітвінцев! Час іде, і зараз футбольною естетикою тішить його син. Олександрія ще в суботу впевнено обіграла ФК Львів, і Владислав Юрійович закрутив м'яч у дальній кут траєкторією, яка ніби суперечить законам фізики.

    ВІДЕО

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Владислав Калітвінцев

    Команди

    Динамо Київ Шахтар

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Джуд Беллінгем

    Роман Котляр

    24 октября 2022Дортмунд провів дуже яскравий матч, Айнтрахт здобув перемогу на важкому виїзді та інші підсумки 11-го туру Бундесліги
    Григорій Козловський, скріншот, ПРОФУТБОЛ Digital

    Інтерв'ю

    24 октября 2022Козловський розніс УАФ, Павелка, Луччі, Циганика та інших: палка прес-конференція президента Руху

    Думка

    24 октября 2022Чому чемпіонат світу може перетворитися на сезон тренерських звільнень
    ОГЛЯД 12 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    21 октября 2022Невдалий демарш Роналду, звільнення Джеррарда та інше: підсумки 12-го туру АПЛ

    Розпач Довбика після осічки / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    20 октября 2022Шахтар наздогнав Дніпро-1, тренерський подвиг Кучука та головна тенденція сезону: підсумки 8-го туру УПЛ
    Реал Барселона

    Роман Котляр

    18 октября 2022Ель Классіко, скандал з вболівальниками Більбао та інші підсумки 9-го туру Прімери
    Душан Влахович, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    18 октября 2022Влахович рятує Аллегрі, Маліновський і Коваленко не грають, Наполі перемагає знову: підсумки 10-го туру чемпіонату Італії
    ОГЛЯД 11 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    17 октября 2022Клопп зупинив Гвардіолу, "анбітен" Венгера продовжує жити, а Кепа — феєрити: підсумки 11-го туру АПЛ
    Уніон Берлін

    Роман Котляр

    17 октября 2022Черговий тріумф Уніона, розгром Баєра Хабі Алонсо та інші підсумки 10-го туру Бундесліги
    Два капітана / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    17 октября 2022Скандал у Львові, несподіваний рятівник Металіста та просто класичне: підсумки 7-го туру УПЛ
    Лукич проти Рабьо, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    15 октября 2022Туринське дербі, Лаціо проти Удінезе, Станкович проти Моурінью і старих суперників по дербі: анонс 10-го туру Серії А

    Микита Євтушенко

    14 октября 2022Протистояння Клоппа та Гвардіоли, Манчестер Юнайтед зустрінеться з головними багатіями: анонс 11-го туру АПЛ
    Ерік Кантона

    Інтерв'ю

    13 октября 2022"Привіт, я Ерік": велике інтерв'ю з Кантона
    фото ФК Шахтар Донецьк

    Шанси

    12 октября 2022Плей-оф, Ліга Європи чи прикра невдача — усі можливі варіанти майбутнього Шахтаря в Лізі чемпіонів
    ОГЛЯД 10 ТУРУ АПЛ-2022/23 || МИКИТА ЄВТУШЕНКО, FOOTBALL.UA

    Микита Євтушенко

    11 октября 2022Ліверпуль не зупинив болід Артети, Голанд знову забив, а Роналду нарешті забив: підсумки 10-го туру АПЛ
    Анхель Корреа

    Роман Котляр

    11 октября 2022Синхронні перемоги двох лідерів, повернення Сампаолі та інші підсумки 8-го туру Прімери
    Огляд Екстракляси

    Роман Котляр

    11 октября 2022Розгром Гурніка, перемога Легії та інші підсумки 12-го туру Екстракляси
    Мілан святкує гол Томорі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    11 октября 2022Мілан здолав Ювентус, Монца перемогла втретє поспіль, Дібала травмувався: ці та інші підсумку 9-го туру Серії А
    Боруссія Дортмунд

    Роман Котляр

    10 октября 2022Вогняна битва Боруссії та Баварії, дебют Алонсо в якості тренера Баєра та інші підсумки 9-го туру Бундесліги
    Збірна України, УАФ

    Гліб Скрипченко

    10 октября 2022Україна на Євро-2024: можливі варіанти виходу на престижний турнір
    Свої серед чужих, чужі серед своїх / ФК ВАДУЦ

    Віталій Пасічний

    06 октября 2022Гарантовані єврокубки за 200 тисяч на рік: як живе суперник Дніпра-1 — Вадуц

    Історія

    05 октября 2022Шахтар — Реал: історія протистоянь
    Артета та його команда / Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    05 октября 2022Арсенал лідирує: Артета нарешті збудував команду?
    Смоллінг забиває Інтеру, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 октября 2022Інтер продовжує програвати, Сампдорія пробиває дно, Удінезе знову виграє: підсумки 8-го туру Серії А
    Огляд 9 туру АПЛ-2022/23, Football.ua

    Микита Євтушенко

    04 октября 2022Голанд і компанія зганьбили МЮ, Арсенал продовжує домінувати, вогненний дебют Де Дзербі: підсумки 9-го туру АПЛ
    Андрій Шевченко, The Player`s Tribune

    The Players Tribune

    04 октября 2022Андрій Шевченко. Дух України
    Героїчний Вердер

    Роман Котляр

    03 октября 2022Розгром Баєра, несподівана поразка Боруссії у Кельні та інші підсумки 8-го туру Бундесліги
    Справжня легенда / Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    03 октября 2022У Златана день народження: що ви знаєте про футбольну суперзірку?
    Мудрік та Сікан були просто нестримні / ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    03 октября 2022Блискучий Шахтар, сильний Дніпро-1, провал легенд: підсумки 5-го туру УПЛ

    Микита Євтушенко

    30 сентября 2022Дербі північного Лондона та Манчестера, Де Дзербі дебютує проти Ліверпуля: анонс 9-го туру АПЛ

    Проблеми Баварії

    Роман Котляр

    29 сентября 2022Відхід Левандовські та болюча трансформація: причини кризи у Баварії
    Збірна України у Кракові перед матчем проти Шотландії, УАФ

    Гліб Скрипченко

    29 сентября 2022Збірна України і Петраков: можливі виходи зі складного становища
    Збірна Франції, twitter.com/equipedefrance

    Ліга націй

    28 сентября 2022Що не так зі збірною Франції?
    ФІФА

    ФІФА

    28 сентября 2022Лицемірство ФІФА: вигідний контракт із російськими телеканалами та навмисне ігнорування війни в Україні
    Мультиклубні Моделі

    Чтиво

    27 сентября 2022Мультиклубні моделі управління у Прем'єр Лізі, Європі та за її межами: стратегія, що поступово підкорює футбольний світ
    Удінезе святкує другий м'яч у ворота Роми, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    25 сентября 2022Удінезе — команда, яка захоплює Італію

    Стрічка новин

    Україна. Новини

      Rambler's Top100