Україна

Фахівець вперше отримав нагороду у цьому сезоні.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен визнаний найкращим коучем у дев'ятому турі УПЛ.

Під керівництвом ван Леувена луганський клуб зміг у цьому турі перемогти рівненський Верес із рахунком 1:0 та піднявся на четверту сходинку.

До складу експертної ради УПЛ, яка визначала найкращого тренера, входили Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо, що найкращим футболістом дев'ятого туру УПЛ став форвард Кривбаса Роман Дебелко.