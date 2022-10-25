Україна

Минулого туру форвард Кривбасу відзначився оформленим дублем.

Нападника Кривбаса Романа Дебелка визнано найкращим форвардом дев'ятого туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Форвард криворізького клубу переміг у голосуванні експертної ради.

У минулому турі Дебелко оформив дубль у матчі проти Інгульця (2:1). Це була перша перемога криворіжців у нинішньому сезоні.

До експертної ради увійшли Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин та Ігор Яворський.