Минулого туру форвард Кривбасу відзначився оформленим дублем.
Роман Дебелко, УПЛ
25 жовтня 2022, 13:20
Нападника Кривбаса Романа Дебелка визнано найкращим форвардом дев'ятого туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Форвард криворізького клубу переміг у голосуванні експертної ради.
У минулому турі Дебелко оформив дубль у матчі проти Інгульця (2:1). Це була перша перемога криворіжців у нинішньому сезоні.
До експертної ради увійшли Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин та Ігор Яворський.