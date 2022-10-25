Україна

Бразилець не зіграв жодного матчу за клуб.

Дніпро-1 виключив із заявки на українську Прем'єр-ліги бразильського нападника Веслі Брагу.

22-річний футболіст перейшов у Дніпро-1 лише у серпні 2022 року, але, з невідомих причин, залишив клуб.

Поки невідомо, де Брага продовжить кар'єру. Після його приєднання до дніпрян він не зіграв жодного матчу.

Його контракт був розрахований до літа 2023 року. Раніше повідомлялось, що Дніпро-1 погодився продати Довбика узимку.