Україна

Форвард висловився з приводу майбутнього чемпіонату Європи.

Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат прокоментував майбутнє ЄВРО-2023, де зіграє національна команда.

"У нас підібралася цікава група із сильними суперниками. Але збірну України ніхто не налякає, якщо ми гратимемо у свій футбол.

Упевнений, що в нас є хороші шанси гідно представити країну на такому великому футбольному форумі", — сказав Ванат.

ЄВРО-2023 пройде з 21 червня по 8 липня 2023 року у Румунії та Грузії. Збірна України U-21 зіграє у групі з Румунією, Іспанією та Хорватією.

Раніше висловились з приводу майбутнього ЄВРО-2023 Михайло Мудрик та Микола Кухаревич.