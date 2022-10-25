Футболіст поспілкувався з приводу майбутнього змагання.
МИХАЙЛО МУДРИК, УАФ
25 жовтня 2022, 22:20
Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував майбутнє молодіжне ЄВРО-2023, де він має зіграти у складі збірної України U-21.
"На такому турнірі кожен може здивувати, це стосується й нашої групи. Усі вважають, що найскладніший матч буде проти Іспанії, але я думаю, що і з Румунією, і з Хорватією теж буде непросто.
Але дуже сподіваюся, що головним відкриттям турніру стане збірна України. Нас не вважають фаворитами, і це може зіграти нам на руку", — сказав Мудрик.
Відзначимо, що матчі турніру пройдуть у Клуж-Напоці, Бухаресті, Батумі, Кутаїсі та Тбілісі з 21 червня по 8 липня 2023 року.