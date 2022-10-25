Україна

Український форвард не приховує, що хотів би у майбутньому спробувати себе у футбольному менеджменті.

Напередодні відомий футбольний агент Олександр Панков заявив про те, що вважає колишнього нападника національної збірної України Романа Зозулю "найкращим претендентом" на пост президента Української асоціації футболу, який нині обіймає Андрій Павелко.

32-річний форвард висловився про те, чи планує в майбутньому спробувати себе футбольним функціонером.

"Про президента УАФ. Оскільки останню добу в ЗМІ активно шириться інформація про те, що я претендую на посаду президента УАФ, вважаю, що маю прояснити свою позицію.



По-перше, поки в Україні триває війна, я не бачу можливості займатися чимось іншим, крім того, як допомагати ЗСУ та своїй країні.



По-друге, я ще не завершив кар’єру футболіста, хоч вона і відійшла на другий план через об’єктивні причини, які описані вище.



По-третє, займатися кулуарними домовленостями за спиною в діючого президента УАФ не планую.

Якщо прийму рішення висувати свою кандидатуру на пост президента УАФ, то повідомлю про це публічно.



Проте я злукавлю, якщо скажу, що ніколи про це не думав. Звісно, як в діючого футболіста, у мене є своє бачення розвитку українського футболу. Крім того, граючи тривалий час закордоном, маю багато ідей, які хотілося б перейняти і реалізувати в Україні. Але всьому свій час. Єдина перемога, про яку я мрію сьогодні, — перемога України, а вибори вигравати будемо потім", — написав Зозуля в своєму Instagram.