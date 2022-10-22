Україна

Заява українського агента.

Відомий український футбольний агент Олександр Панков назвав найкращу на його думку кандидатуру на посаду президента УАФ.

Мова йде про колишнього гравця Динамо, Дніпра та ряду іспанських команд Романа Зозулю, який зараз активно займається волонтерством на Піренеях.

"Моя ідея, якої я дотримуюся по сьогоднішній день, що найкращий президент УАФ — це Роман Зозуля. Він і сам не приховує своїх амбіцій після футболу.

Чи вийде у нього стати президентом УАФ? Супер. Не вийде? Він може очолити будь-яку місцеву федерацію, займатися дитячим футболом. Останнє, наприклад, викликає у Романа дуже великий інтерес. Йому було би дуже цікаво попрацювати, наприклад, у міністерстві спорту.

Це людина з чистим серцем. Людина, яка щиро хотіла би розвивати дитячий футбол і людина, в якої ніколи не стояло питання грошей. Йому не цікавий вплив, йому не цікаві якісь політичні ігри.

Ми з ним навіть фантазували з цього приводу, і він мені наводив приклади, як він буде розмовляти з Рінатом Леонідовичем, Ігорем Михайловичем, Ігорем Валерійовичем. До кожного у нього індивідуальний ключ. І він сказав: "Я впевнений, що з усіма би домовився про єдиний телепул" — сказав у своїй промові Панков.



Нагадаємо, також агент розповів, що ідея створення команди УАФ належить саме йому, а не діючому президенту УАФ Андрію Павелку.