Україна

Коуч Миная вважає, що перенесення гри пішло на користь донецькій команді.

Головний тренер Миная Володимир Шаран запевнив, що перенесення гри 9-го туру УПЛ, в якому його команда мусила зустрітись з Шахтарем, пішло на користь донеччанам, адже ті змогли домогтися результату в поєдинку Ліги чемпіонів проти Селтіка.

"Всі бачили і розуміли, що Селтік – дуже не просто команда. І шотландцям потрібна була лише перемога. А нашим хлопцям для збереження місця у єврокубках достатньо було здобути нічию. Шахтар, правда, міг і виграти вчорашню гру, але міг і програти. Відчувалось, що у кінці поєдинку сил у донеччан уже не вистачало. Виїзна гра з нашою командою напередодні ЛЧ могла б ускладнити ситуацію "гірникам", — цитує наставника офіційний сайт Миная.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Селтік — Шахтар.