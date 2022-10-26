Бразилия

У віці 16 років він став наймолодшим автором голу в історії Палмейраса.

У матчі 34 туру чемпіонату Бразилії Палмейрас впевнено обіграв Атлетіко Паранаенсе з рахунком 3:1.

У цьому матчі на заміну у перерві вийшов 16-річний форвард Палмейраса Ендрік, який на 59 хвилині зрівняв цифри на табло, а на 70 хвилині оформив дубль.

За інформацією Globo, Ендрік у віці 16 років, 3 місяці та 4 дні став наймолодшим автором голу в історії клубу.

Попередній рекорд утримував Ейтор, який забив у 16 років, 11 місяців та 14 днів у 1916 році. З того часу минуло 106 років.

Також додамо, що це був четвертий матч молодого футболіста за головну команду Палмейраса.