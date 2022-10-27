Україна

Офіційна заява міжнародного транслятора.

Міжнародний транслятор Setanta Sports на своїй сторінці в Instagram повідомив про припинення співпраці з коментатором Юрієм Кириченком. Коментатор прокоментував матчі паралельно для двох трансляторів: поєдинок Бундесліги Штутгарт — Уніон для Setanta Sports та гру турецької Суперліги Фенербахче — Фатіх Карагюмрюк для MEGOGO.

“Я працював на телеканалах Setanta Sports протягом 5 років. Разом ми пережили багато класних подій, матчів, фіналів. Мій голос вболівальники могли чути не лише під час трансляцій, а й в анонсах змагань.

Тут завжди цінували високі стандарти якості. Ці стандарти близькі й мені. Чи є сенс розповідати деталі, чи обставини ситуації, яка склалася 9 жовтня? Тепер вже точно це не є необхідним. Найголовніше, що це йде всупереч високим стандартам, про які я сказав раніше. Тому в даній ситуації було прийнято абсолютно логічне рішення, що ми маємо припинити співпрацю. Ми розстаємося друзями і це, як на мене, найголовніше”, — прокоментував ситуацію Юрій Кириченко.

Додамо, що розголосу факту коментування двох матчів надав Віктор Вацко у своїй авторській передачі.