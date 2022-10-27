Ліга Європи

Дніпровський клуб продовжує виступи на груповому етапі третього за значимістю єврокубкового турніру.

У п’ятому турі групового етапу Ліги конференцій дніпровський Дніпро-1 зіграє в Кошице проти кіпрського Аполлона.

Зустріч першого кола між цими командами завершилась перемогою команди Олександра Кучера з рахунком 3:1.

Онлайн трансляція:

За версією букмекерів, шансів на перемогу більше у Дніпра-1. Так на перемогу дніпрян можна поставити з коефіцієнтом — 2,15, тоді як на успіх Аполлона — 3,35. Нічийний результат оцінили коефіцієнтом — 3,45.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — Аполлон відбудеться 27 жовтня, о 22:00 за київським часом.