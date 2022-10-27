Другое 27 жовтня 2022, 12:54 Збірна України U17 — Збірна Ліхтенштейну U17: відео онлайн-трансляція матчу відбору на ЄВРО-2023 До вашої уваги трансляція матчу юнацьких команд. Юнацька збірна України, фото Динамо Київ 27 жовтня 2022, 12:54 У рамках другого туру кваліфікації Євро-2023 збірна України U-17 зустрічається із національною командою Ліхтенштейна U-17. Стежити за всіма подіями матчу ви зможете на Football.ua. Початок зустрічі – о 14:30 за київським часом. Нагадаємо, в першому турі українці розгромили Азербайджан — 5:2. Команди Україна U-17 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте