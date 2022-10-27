У рамках другого туру кваліфікації Євро-2023 збірна України U-17 зустрічається із національною командою Ліхтенштейна U-17.

Стежити за всіма подіями матчу ви зможете на Football.ua. Початок зустрічі – о 14:30 за київським часом.

 

Нагадаємо, в першому турі українці розгромили Азербайджан — 5:2.