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Тренер Металіста 1925 — про матч проти Зорі.

У матчі десятого туру УПЛ Зоря в гостях здобула перемогу над Металістом 1925 з розгромним рахунком — 3:0.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував поразку своєї команди від луганчан.

"Емоцій не лишилося, як і у пацанів у роздягальні. Дуже важка гра, до пропущеного голу виглядали дуже непогано, мали моменти. Перший гол нас трошки надломив, а другий у роздягальню, можна сказати, відправив у нокаут. До футболістів претензій не маю, повірте вони зробили максимум що могли на цей час. Ми приймаємо цю поразку і тільки через роботу ми маємо пройти цей етап, щоб реабілітуватися у наступних іграх.



На десятій хвилині Бичек отримав жовту за симуляцію, але після повтору здавалось, що симуляції не було? Ми програли, а як програли... Я не буду розбиратися, я спілкувався з Костею (Бичек — примітка) він також підтвердив, що симуляції не було. Нехай це буде на сумлінні інших людей.



Пономар? Він отримав ушкодження на передматчевому тренуванні, перед грою у Львові. На жаль, скоріш за все, ми втратили його до зимової паузи.



У нас у колективі немає жодних питань, повірте, я зі сторони бачу, в такому колективі мріяв би працювати будь-який тренер. Буває, можливо, не витримували темп суперника. Зараз важко щось говорити, потрібно зробити висновки і мені було помітно, що Зоря виглядала свіжішою та швидшою. Це вже розберемося", — наводить слова Голодюка офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Зорею там Металістом 1925.