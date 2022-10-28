Україна

Луганці піднялись на третю сходинку чемпіонату. Едмар програв перший матч на чолі харків'ян.

10 тур УПЛ розпочинали матчем на НСК Олімпійський між Металістом 1925 та Зорею, в якому харків'яни виступали в ролі номінальних господарів.

Боротьби між харківською і луганською командами не вийшло. Підопічні ван Леувена вже до перерви довели свою перевагу до двох м'ячів і у піднесеному настрої відправились на перерву. Голами у ворота Мозіля відзначились Чурко і Нагнойний.

По перерві Зоря не збавила обертів і довела свою перевагу до трьох м'ячів. Крапку у поєдинку поставив Імереков. 3:0 — перемога Зорі.

Три очки допомогли луганцям піднятись на третю сходинку. Тепер у підопічних ван Леувена 19 очок, вони випереджають Олександрію на 3 пункти, але при цьому зіграли на 2 матчі менше.

Металіст 1925 має 10 очок після 9-ти матчів та 9-ту сходинку в турнірній таблиці. Вже в наступному турі вони зіграють проти Вереса, а Зоря протистоятиме іншому харківському колективу — Металісту.

Металіст 1925 — Зоря 0:3

Голи: Чурко, 38, Нагнойний, 45+1, Імереков, 58.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко — Дмитренко, Бичек.

Запасні: Сидоренко, Ігор Потімков, Шершень, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Вендел, Дудік, Зубков

Зоря: Мацапура — Батагов, Імереков, Бутко, Данченко, Чурко — Бражко, Булеца, Кирюханцев — Русін, Нагнойний.

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Алібеков, Мишньов, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх.

Попередження: Бичек, 10, Жичиков, 56 — Михайленко, 82.