Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 28 жовтня 2022, 17:00.
МЕТАЛІСТ 1925 - ЗОРЯ, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УПЛ
28 жовтня 2022, 20:15
У матчі десятого туру УПЛ Зоря в гостях здобула перемогу над Металістом 1925.
У складі команди Патріка ван Леувена голами відзначилися Чурко, Нагнойний та Імереков
До вашої уваги відео всіх голів матчу Металіст 1925 — Зоря у десятому турі УПЛ-2022/23:
Металіст 1925 — Зоря 0:3
Голи: Чурко, 38, Нагнойний, 45+1, Імереков, 58.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко — Дмитренко, Бичек.
Запасні: Сидоренко, Ігор Потімков, Шершень, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Вендел, Дудік, Зубков
Зоря: Мацапура — Батагов, Імереков, Бутко, Данченко, Чурко — Бражко, Булеца, Кирюханцев — Русін, Нагнойний.
Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Алібеков, Мишньов, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх.
Попередження: Бичек, 10, Жичиков, 56 — Михайленко, 82.