Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 28 жовтня 2022, 17:00.

У матчі десятого туру УПЛ Зоря в гостях здобула перемогу над Металістом 1925.

У складі команди Патріка ван Леувена голами відзначилися Чурко, Нагнойний та Імереков

До вашої уваги відео всіх голів матчу Металіст 1925 — Зоря у десятому турі УПЛ-2022/23:

Металіст 1925 — Зоря 0:3

Голи: Чурко, 38, Нагнойний, 45+1, Імереков, 58.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко — Дмитренко, Бичек.

Запасні: Сидоренко, Ігор Потімков, Шершень, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Вендел, Дудік, Зубков

Зоря: Мацапура — Батагов, Імереков, Бутко, Данченко, Чурко — Бражко, Булеца, Кирюханцев — Русін, Нагнойний.

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Алібеков, Мишньов, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх.

Попередження: Бичек, 10, Жичиков, 56 — Михайленко, 82.