Півзахисник дістався ювілейної позначки.
Віталій Буяльський, getty images
29 жовтня 2022, 10:28
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо у гостях зіграло унічию з АЕКом Ларнака — 3:3.
Той матч став для півзахисника киян Віталія Буяльського 300 у кар'єрі, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
75 ігор – у єврокубках, 189 – у Чемпіонатах, 21 – в Кубку, 6 – в Суперкубку та 9 – за національну збірну. Буяльський провів 280 ігор як представник Динамо та 20 – ужгородської Говерли. Дебютна гра Буяльського відбулася 21 вересня 2011 року в гостьовій кубковій грі динамівців з Кременем (3:2).
Нагадаємо, що раніше Віталій Буяльський потрапляв у команду тижня за версією футбольного симулятора FIFA.