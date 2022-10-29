Україна

Півзахисник дістався ювілейної позначки.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо у гостях зіграло унічию з АЕКом Ларнака — 3:3.

Той матч став для півзахисника киян Віталія Буяльського 300 у кар'єрі, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

75 ігор – у єврокубках, 189 – у Чемпіонатах, 21 – в Кубку, 6 – в Суперкубку та 9 – за національну збірну. Буяльський провів 280 ігор як представник Динамо та 20 – ужгородської Говерли. Дебютна гра Буяльського відбулася 21 вересня 2011 року в гостьовій кубковій грі динамівців з Кременем (3:2).

Нагадаємо, що раніше Віталій Буяльський потрапляв у команду тижня за версією футбольного симулятора FIFA.