Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри із львівським Рухом.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру УПЛ проти львівського Руху (3:0), у якому він оформив дубль.

"Це просто чуйка. Побіг у правильне місце у потрібний час. Ми у першому таймі непогано атакували, були моменти, коли потрібно було завдавати удару, а ми хотіли завести м’яч у ворота. Трохи не пощастило.

Під час тривоги ми сиділи у приміщені, а після того, як пройшло півгодини, почали розтиратися та готуватися до продовження матчу, адже стало прохолодніше, тож потрібно було професійно поставитися до свого тіла.

Луческу запитав, хто як почувається і попросив, щоб з перших хвилин грали сконцентровано та довели матч до перемоги.

Робота над помилками після останніх невдалих матчів? Це важко назвати роботою над помилками – її ми робимо після кожного поєдинку. Десь ми пропускали, тому що не пощастило, у деяких моментах втратили впевненість. Думаю, найближчим часом усе налагодиться.

Перед поєдинком з Шахтарем у нас ще гра Ліги Європи із Ренном. Йдемо від матчу до матчу, тож спочатку готуватимемося до французів. З будь-якою командою можна боротися. Усе йде від голови, тож результат залежатиме від нашого налаштування і від того, у якому стані підійдемо до цього матчу.

Жеребкування Євро-2024? За жеребкуванням не слідкував. У день гри я відмовився від телефона та телевізора. Можу хіба що почитати книгу. Тож про результати жеребкування я не знав, мені лише щойно сказали. Скажу, що у нас у групі сильні команди. Наша збірна буде намагатися показати хороший футбол і пройти далі", - наводить слова Буяльського прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.