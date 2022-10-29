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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та закарпатський Минай.

Полтавська Ворскла та закарпатський Минай матчем на Минай Арені розпочнуть суботню програму десятого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після нічиєї проти київського Динамо (1:1), вирішив використати з перших хвилин Дениса Олійника праворуч у півзахисті, тоді як Таулян Сефері перейде до ланки нападу з Марлісоном.

Володимир Шаран, після перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), залучив до стартового складу Трубочкіна на лівий фланг оборони.

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець — Челядін — Олійник, Бацула — Юрченко — Сефері, Марлісон.

Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Яворський, Феліпе, Мельничук, Тотре, Степанюк, Толі, Нестеренко, А. Кравчук, Річардс.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Паламар, Касімов, Чуєв, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Голуб, Рогозинський, Дмитрук.



Гра Ворскла — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.