Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Олександрія.

Донецький Шахтар у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги гратиме домашній матч проти Олександрії на Арені Львів.

Ігор Йовічевіч, після нічиєї проти шотландського Селтіка (1:1), вирішив використати з перших хвилин Сергія Кривцова в центрі захисту, тоді як до центральної ланки долучиться Єгор Назарина, а Данило Сікан очолить атаку.

Юрій Гура, на тлі перемоги наді Львовом (2:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців

Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Кривцов, Бондар, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Назарина, Мудрик — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Тотовицький, Судаков, Криськів, Джурасек, Топалов, Матвієнко, Козік, Петряк.



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Рибалка, Дришлюк — Калітвінцев, Кожушко, Третьяков.

Запасні: Горох, Ковалець, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.



Гра Шахтар — Олександрія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.