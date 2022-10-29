Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 29 жовтня 2022, 13:00.

Суботня програма десятого туру УПЛ розпочалася матчем між Ворсклою і Минаєм.

Полтавці здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам двох легіонерів — албанця Сефері та бразильця Марлісона. Тим самим підопічні Віктора Скрипника обігнали свої суперників, хоча закарпатці зіграли на один поєдинок менше.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Ворскла — Минай у десятому турі УПЛ-2022/23:

Ворскла — Минай 2:0

Голи: Сефері, 19, Марлісон, 64



Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець — Челядін (Толі, 63) — Олійник, Бацула (Нестеренко, 80) — Юрченко (Феліпе, 76) — Сефері (Степанюк, 81), Марлісон.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук (Байдал, 76) — Воробчак, Твердохліб, Кулієв (Коломоєць, 75) — Вишневський (Колесник, 67).



Попередження: Юрченко — Горін, Твердохліб, Коломоєць.