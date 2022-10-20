Україна

Причини такого рішення не називаються.

Матч дев'ятого туру УПЛ між Минаєм та донецьким Шахтарем, який був запланований на суботу, 22 жовтня, не відбудеться. Про це повідомила прес-служба закарпатського клубу.

Гра чемпіонату України була перенесена на невизначений термін. Причин такого рішення не повідомляють.

Зазначимо, що за останні кілька тижнів до УПЛ було перенесено п'ять поєдинків. Всі ігри було перенесено через ракетні загрози з боку Росії на території України.

Лише матч між Львовом та Шахтарем був перенесений на прохання "гірників".

Раніше УПЛ затвердила розклад десятого туру чемпіонату України.