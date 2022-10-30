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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та харківський Металіст.

Львів зіграє проти харківського Металіста на полі стадіону СКІФ у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Дулуб, після поразки від Олександрії (0:2), вирішив використати з перших хвилин Крушинського в трійці центральних захисників, тоді як Мишенко долучиться до центральної вісі, куди також повернеться Васильєв.

Олег Ратій, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:1), залучив до стартового складу Ралюченка до центру захисту, тоді як Демченко зіграє в трикутнику в центрі поля, а Картушов розташується на лівому фланзі атаки.

Львів: Ільющенков — Грисьо, Крушинський, Муравський, Никитюк, Полегенько — Мильченко, Мишенко, Васильєв — Нич, Бугай.

Запасні: Пономаренко, Вовкун, Сасовський, Шишка, В. Михайлів, Михавко, Мендрук, Якимів, Ременяк.



Металіст: Костик — Шопін, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Демченко, Чайковський, Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов.

Запасні: Зновенко, Рязанцев, Коркішко, Панасенко, Клименчук, Порох, Демченко, Чідомере, Шамич, Ярош.



Гра Львів — Металіст почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua